Rimini: Polizia Municipale e istituti di controllo passano al vaglio la zona nord contro il lavoro nero

Nel primo fine settimana di giugno, serie di controlli della Polizia Municipale negli esercizi del litorale nord di Rimini contro la piaga del lavoro nero.



Sono stati ispezionati bar e ristoranti a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera scoprendo diverse violazioni.



L'Ispettorato del Lavoro ha scoperto 7 lavoratori in nero che hanno condotto all‘irrogazione di circa 24.000 euro in sanzioni amministrative, oltre ai recuperi contributivi.



La Polizia Municipale ha riscontrato irregolarità edilizie, alcune di rilevanza penale; l'occupazione non autorizzata di marciapiedi e di aree demaniali marittime.



Le sanzioni amministrative ammontano a 7.000 euro. E si stanno valutando eventuali misure interdittive o sospensive.



"Gli interventi finalizzati a garantire il rispetto delle normative sulla conduzione dei pubblici esercizi, comprese quelle afferenti la tutela del consumatore e la sfera igienico sanitaria – precisa l’amministrazione comunale - proseguiranno con grande impegno da parte di questa amministrazione. La specifica attività posta in campo ha altresì lo scopo di tutelare gli esercenti che ogni giorno si impegnano a rispettare la legge".