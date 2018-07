Furto all'ingrosso Zonzini. I ladri scappano con il furgone della ditta

Furto nella nottata ai danni dell'ingrosso di vini e liquori "Zonzini", in zona Ciarulla. I ladri sono entrati nello stabile da una finestra posta al piano superiore, eludendo il sistema di allarme.



Rubati champagne, liquori e un fondo cassa di €1000,00 circa. I malviventi hanno utilizzato il Fiat Ducato della stessa ditta per trasportare la merce rubata e allontanarsi dal territorio sammarinese. Il veicolo è già stato trovato in mattinata dai Carabinieri di Rimini, abbandonato nei pressi di Montescudo.



Al momento non è stato quantificato il valore della merce sottratta. In corso le indagini della Polizia Giudiziaria di San Marino.