Marecchiese: un autoarticolato rimorchio che colpisce una vettura, lunghe code

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla Marecchiese. All'altezza della rotatoria del Torello che porta alla Repubblica di San Marino un autoarticolato avrebbe perso rimorchio che è andato a colpire una vettura Ford Ka.

Molto spavento ma non ci sarebbero state gravi conseguenze per l'automobilista, un uomo con moglie e figlia.

Sul posto è intervenuta la Polizia per ricostruire la dinamica e agevolare il traffico. vista l'ora infatti, di uscita dal lavoro si sono formate lunghe code sia verso Rimini che verso Novafeltria.