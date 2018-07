Ragazzi bloccati nelle grotte thailandesi. Cala l'ossigeno, muore uno dei soccorritori

Proseguono le operazioni di recupero per i dodici giovani calciatori rimasti intrappolati con il loro allenatore nelle grotte di "Pattaya Beach", in Thailandia.



I soccorritori si stanno muovendo, ma il nemico principale è la mancanza d'ossigeno, sceso sotto il 15% (il livello normale è il 21%) . Uno dei Navy Seals thailandesi è rimasto soffocato durante il tragitto di ritorno per la mancanza d'aria.



Per andare e tornare dalle grotte sono necessarie 11 ore e diversi punti della caverna sono bui e coperti di acque fangose. Alcuni dei ragazzi, fra i sei e gli undici anni, non sanno nuotare e i subacquei gli stanno insegnando i fondamentali del diving per portarli in salvo.



Date le difficoltà si cerca un'entrata alternativa, ma più tempo passa e più diminuiscono le possibilità di portare tutti in salvo.