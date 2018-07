Suonava le campane per VR46, Tavullia perde il parroco tifoso di Valentino

E' morto ieri pomeriggio a Tavullia don Cesare Stefani, parroco per 55 anni a Tavullia, meglio conosciuto come il 'don' di Valentino Rossi.



Era don Cesare che a ogni vittoria del campione suonava le campane a distesa e in concomitanza di gare di Motogp anticipava o posticipava messe e funzioni religiose. Aveva ritagliato un angolino nella casa parrocchiale per le foto e i cimeli di Rossifumi. Su Facebook la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci esprime il cordoglio della cittadina "per questa grave perdita".



I funerali del sacerdote verranno celebrati domani 7 luglio alle 10. In quella occasione, aggiunge il sindaco, "le campane di Tavullia suoneranno solo per lui". Era una "persona - scrive ancora il sindaca - di cui abbiamo conosciuto le capacità e la forza e che vivrà sempre nelle nostre preghiere".

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in parrocchia e al municipio.