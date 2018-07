Tre Fiori: è festa a metà, dopo il fermo di un calciatore

Il Tre Fiori è nella storia del calcio sammarinese. Per la prima volta un club del Titano supera un turno nelle coppe europee: 3 a 1 nel doppio confronto con i gallesi del Balatown.



Ma l'euforia per lo storico risultato purtroppo è rientrata nella notte, a seguito del fermo di Polizia a carico di un giocatore della squadra di Fiorentino - il difensore Maicol Acquarelli. Posto in stato di fermo, dopo la serata passata in una discoteca di Chester, in Inghilterra, poco distante dal confine con il Galles e dalla città di Prestatyn, dove la squadra alloggiava.



E' in attesa di un interprete e quindi di essere sentito dalle autorità locali per chiarire la sua posizione, espletare le pratiche di rito e poter rientrare quanto prima in Italia. In mattina ha contattato i membri dello staff del Tre Fiore, dicendosi sereno e manifestando tranquillità. Ancora ignoto il capo di accusa che eventualmente potrebbe essere mosso a suo carico, ma la vicenda pare comunque legata a comportamenti ritenuti intemperanti e che il ragazzo avrebbe tenuto nella discoteca dove stava festeggiando la storica vittoria. Sulla vicenda, una agenzia ANSA battuta poco fa che conferma “come non sia chiaro se le autorità gallesi abbiano o meno formalizzato accuse per ubriachezza o resistenza”.



