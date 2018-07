Fiorentino: trovato morto il professor Vincenzo Giuseppe Berti

E' stato trovato morto nella sua abitazione di Fiorentino, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, allertate dai familiari che non avevano sue notizie da qualche giorno. Vincenzo Giuseppe Berti aveva 74 anni. Molto conosciuto sul Titano, è stato docente di architettura alla Sapienza di Roma – così si apprende dalle pagine del Resto del Carlino che oggi lo ricorda – e a Roma aveva vissuto fino alla pensione, per poi fare ritorno in Repubblica.