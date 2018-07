Incidenti stradali: cade in moto in A14 Cesena, 7 km di coda

Un motociclista è rimasto ferito cadendo con la moto nel pomeriggio in A14 tra Cesena nord e Faenza, in direzione Bologna. Sono intervenuti Polizia stradale e Romagna soccorso, che ha trasportato il motociclista all'ospedale Bufalini di Cesena. La circolazione è stata ridotta da tre a due corsie verso nord e si sono formati 7 km di coda, segnalata ancora poco prima delle 19 dal sito di Autostrade per l'Italia, che consiglia di usare la viabilità ordinaria.