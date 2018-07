Tre Fiori: rilasciato il difensore, sta rientrando in Italia

Dovrebbe rientrare oggi Maicol Acquarelli, il difensore del Tre fiori, fermato dalla Polizia l'altra notte, mentre festeggiava in una discoteca di Chester, con parte della squadra, lo storico passaggio del turno in Europa League. Il giocatore - dopo l'arrivo dell'interprete - ha comunicato la propria versione dei fatti, in merito a quanto accaduto, e i dirigenti del Tre Fiori si stanno adoperando per riportare il calciatore in Italia già da oggi. Il resto della squadra è invece ripartito nella mattinata di ieri. Ancora incerto il capo di accusa: una agenzia ANSA confermava “come non fosse chiaro si trattasse di accuse per ubriachezza o resistenza”.