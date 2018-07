E' morto a Roma il regista Carlo Vanzina

E' morto a Roma il regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni ed era malato da tempo. Lui e il fratello Enrico erano figli d'arte di papà Steno, autore di film cult come 'Un americano a Roma' con Alberto Sordi. Regista, sceneggiatore e produttore, Carlo è

vissuto nel mondo del cinema fin dall'infanzia (già a un anno era il piccolo Filippo in 'Totò e le donne' diretto dal padre). Il debutto dietro la cinepresa avvenne nel '70 come aiuto regista di Mario Monicelli in 'Brancaleone alle crociate' e nel '76 diresse il suo primo film, 'Luna di miele in tre'. Da allora, ne diresse circa una sessantina, dando il via a fenomeni di costume come i 'cinepanettoni'. Cordoglio unanime dal mondo

dello spettacolo, omaggio bipartisan dalla politica.