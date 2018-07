Notte Rosa: controlli a tappeto delle Forze dell'Ordine nel corso della seconda serata

Si avvia alla conclusione il lungo weekend della Notte Rosa, sulla Riviera. Giornate di lavoro intenso per le Forze dell'Ordine. Senza particolari incidenti la serata di ieri

Fino all'alba di oggi, sono proseguiti i servizi predisposti dalla Prefettura e Questura di Rimini. Particolare attenzione all'evento clou della seconda serata della Notte Rosa: i concerti di Paola Turci, Noemi e Maria Antonietta in Piazzale Roma a Riccione. La zona, già dalla mattinata, era stata bonificata dagli artificieri; poi l'arrivo di oltre 100 unità delle Forze dell'Ordine, coordinate dalla “control room” allestita nel Piazzale, mentre l'arenile veniva controllato da mezzi fuoristrada. Tutto ciò, unito a controlli rigorosi ai varchi d'accesso, ha portato ad uno svolgimento senza incidenti dei concerti. Da registrare, tuttavia, una probabile mancata osservanza dell'ordinanza antivetro da parte di alcuni esercenti nella zona dei locali del Marano, dove – dal tardo pomeriggio di ieri – numerosi giovani si aggiravano con bevande in bottiglia. Sempre a Riccione sono stati arrestati per estorsione, dai Carabinieri, due giovani residenti a Parma: dopo aver sottratto il cellulare ad una turista le avevano chiesto 100 euro per riaverlo. In manette – tra gli altri - pure un 22enne pregiudicato proveniente da Padova; bloccato – anche grazie all'ausilio di un elicottero dell'Arma – dopo aver strappato una collana in oro ad un villeggiante.Per il resto serata di musica e divertimento per tantissime persone in tutta la Riviera. A Cattolica il concerto di Shel Shapiro. A Bellaria l'esibizione di Giusy Ferreri.