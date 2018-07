Broker tentava di occultare ingenti somme a S.Marino: disposto sequestro di 4,5 milioni di euro

Il Tribunale ha eseguito rogatoria proveniente dalla Procura di Livorno

Grazie anche ad una rogatoria seguita dal Tribunale sammarinese nello scorso mese di maggio un consulente finanziario di 57 anni e sua madre di 81, entrambi residenti in provincia di Livorno, sono stati indagati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte.



Il broker, secondo gli inquirenti, versava le provvigioni della sua attività in istituti di credito sammarinesi e britannici per evitare di pagare le tasse. Avrebbe evaso imposte per oltre 3 milioni e 700mila euro. Il Gip di Livorno ha disposto un sequestro preventivo di beni, nei suoi confronti, per oltre 4 milioni e 500mila euro.