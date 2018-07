Intenso lavoro nel fine settimana della Notte Rosa per i carabinieri con arresti e denunce. Le criticità più forti nella zona del Marano.

Il week end più famoso della riviera Romagnola è terminato con 20 persone in manette, 41 denunce e oltre 1000 persone controllate dalle forze dell'ordine. Nell'entroterra, riporta la compagnia di Novafeltria, non si sono registrate grosse criticità. Ma non si è potuto dire lo stesso della costa. Sono stati infatti 8 gli arresti compiuti dalla sola Compagnia di Rimini con 36 denunce a piede libero. Spaccio e qualche caso di furto i capi di accusa più ricorrenti.



Le situazioni più complesse si sono registrate a Riccione, in zona Marano. Il bilancio parla di 12 arresti e 5 denunce a piede libero. Mentre per quanto riguarda il controllo della circolazione sono stati 15 gli automobilisti trovati positivi all'etilometro. Sei dei quali con tasso superiore allo 0,8% facendo così scattare anche la denuncia penale.



Nel video intervista al Tenente Colonnello Antonio Srgi