Rimini: si ribalta in auto con tutta la famiglia, gravi conducente e una donna, meno gravi i bambini

Un peruviano con la famiglia, in tutto 5 persone, era in viaggio questa mattina con la sua famiglia a bordo di una Opel corsa. Stava percorrendo via circonvallazione meridionale in direzione Piazza Malatesta quando, all'altezza della piccola rotatoria che porta all'Arco di Augusto, in via Largo Italia, è andato dritto, il muretto della rotatoria ha fatto da rampa di lancio per l'utilitaria che ha cappottato violentemente finendo ruote all'aria. Fortunatamente senza colpire altre vetture.



Sul posto 4 ambulanze e la medicalizzata per soccorrere i feriti. Più gravi il conducente e la donna al suo fianco, portati in codice 3 agli Infermi di Rimini. L'uomo rischia l'amputazione degli arti.



Tanto spavento e ferite di minor entità per i due bambini e la persona nel sedile posteriore.



Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Municipale e Vigili del fuoco che hanno dovuto liberare gli occupanti.



La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica. Le forze dell'ordine avrebbero ritrovato, all'interno dell'abitacolo, anche una bottiglia di whisky quasi finita.