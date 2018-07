Thailandia: 4 ragazzi in salvo, attesa per le ripresa delle operazioni

I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang sono in buone condizioni di salute. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Interno, Anupong Paochinda.

Attesa stamani per la ripresa delle difficili operazioni di recupero dei ragazzi intrappolati col loro allenatore nella grotta in Thailandia, con l'incognita del pericolo piogge.



Queste le immagini dei soccorritori rilanciate da Twitter