Riccione: tragico scontro tra moto e bici, due uomini perdono la vita- Le Immagini

Il terribile incidente stradale è avvenuto alle 19.20, a Fontanelle di Riccione sulla statale 16, via adriatica all'incrocio con via marsala. Una moto è entrata in collisione con una bicicletta. Uno schianto che non ha lasciato scampo ai due conducenti.



Sono morti un uomo di 42 anni e uno di 75. Un terzo uomo di 25 anni, è stato portato all'Ospedale di Rimini in codice di massima gravità. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una medicalizzata.



Sul posto la Polizia Stradaleper ricostruire la dinamica dell'incidente. La statale è stata chiusa nei due sensi di marcia.