Borgo Maggiore. Scontro in scooter, 40 giorni di prognosi per una ragazza

Incidente nella serata di ieri, poco dopo le 21.30 a Borgo Maggiore, in Strada Sottomontana. Una ragazza sammarinese 17enne, che a bordo del suo scooter stava andando verso Murata, si è scontrata con la vettura di un 22 enne C.F. le iniziali, che in direzione opposta stava immettendosi in auto in via Teodoro Lonfernini. Un impatto sul quale la Polizia Civile sta ancora indagando per chiarire l' esatta dinamica. La peggio per la minorenne, M.M. le iniziali: trasportata al Pronto Soccorso, le sono state riscontrate alcune fratture guaribili in 40 giorni. Al momento è ricoverata nel reparto di Ortopedia. Non è escluso che i sanitari possano intervenire chirurgicamente per ridurre le fratture.



FM