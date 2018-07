Spari sul Titano: è caccia all'autore, poi rintracciato dai Carabinieri di Rimini

Ha esploso in aria un colpo di pistola e si è dato alla fuga a bordo di una piccola utilitaria di colore chiaro, diretto a Rimini. Il responsabile, un cittadino albanese di 22 anni, domiciliato in un residence a Miramare, è stato individuato dai Carabinieri grazie alla segnalazione della Centrale Operativa Interforze di San Marino - giunta verso le 16.00 di giovedì - e alla collaborazione con il corpo della Gendarmeria, che - sul posto dell'esplosione - ha ritrovato tre bossoli. Data la pericolosità del soggetto che viaggiava armato, sono stati predisposti dai Carabinieri diversi posti di blocco lungo le strade che collegano Rimini al Titano. Una volta individuata l'identità dell'uomo - le forze dell'ordine si sono recate presso la sua abitazione, facendo irruzione in casa sua ed immobilizzandolo. All’interno, sono state rinvenute una pistola a salve completa di caricatore con all’interno n. 3 cartucce calibro 8 a salve, una scatola contenente ulteriori e 25 cartucce a salve nonché 3 grammi di marijuana. Per questo, il giovane è stato altresì segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore di stupefacenti. L’arma e la droga sono stati sottoposti a sequestro.