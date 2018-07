Rimini: due incidenti in serata, investite ventenne e anziana

Due incidenti distinti, due investimenti. Nella serata di ieri una ragazza di 20 anni e una signora di 75 sono state investite e trasportate all'ospedale Bufalini id Cesena in gravi condizioni.



Il primo episodio a Rivazzurra, attorno alle ore 20, quando la giovane è stata centrata da una Peugeot mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'auto aveva appena superato la rotatoria fra via Pietro Giordani e via dei Martiri.



Meno di un'ora dopo, stessa sorte per la 75enne. Questa volta lo scontro è avvenuto, in via Tripoli, con uno scooter su cui viaggiava un ragazzo impegnato al trasporto a domicilio delle pizze.