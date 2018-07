Ruba il portafogli ad una festa in spiaggia ad una giovane turista: arrestato

Si è intrufolato in una festa privata in spiaggia per rubare portafogli, arrestato dai carabinieri della compagnia di Rimini, un marocchino di 35 anni è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni di reclusione e ora si trova in carcere. Ieri sera in un bar in spiaggia del lungomare Tintori, dopo essersi avvicinato ai tavoli ha rubato il portafoglio dalla borsa di una ragazzina di 14 anni. La giovane in vacanza a Rimini con la famiglia e un gruppo di amici, si è accorta subito del furto e ha dato l'allarme. I carabinieri hanno subito bloccato il ladro. Denunciati per truffa dai carabinieri di Cattolica anche un siracusano di 38 anni ed un leccese di 39 anni. Secondo i carabinieri avrebbero messo a segno 5 truffe ai danni di alcuni villeggianti che volevano prendere in affitto case in Riviera per il periodo estivo. Appartamenti posti in locazione su internet, anche per oltre 2000 euro, ma inesistenti