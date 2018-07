Riccione: fornisce false generalità, in manette 27enne



Nella notte i Carabinieri di Riccione hanno arrestato una persona e denunciato tre. A finire in manette un 27enne di Modena che, trovato alla guida della sua auto nonostante avesse la patente sospesa, ha fornito false generalità. Lunedì mattina sarà sottoposto a giudizio.



Denunciato per furto un 80enne originario di Perugia sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento di Cattolica. La refurtiva è stata restituita. Denunciati anche un 38enne e un 32enne, residenti a Tavullia che, durante un controllo, sono stati trovati in possesso di 12 dosi di eroina nascoste dentro una scatolina e già pronte per lo spaccio.