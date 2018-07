Rimini: quattro arresti per spaccio sul Lungomare

Quattro giovani, due originari del Gambia e due della Nigeria, sono stati arrestati per spaccio dalla Polizia di Stato. Era l'una di notte quando una volante ha notato un gruppo di persone che stazionava sul lungomare Tintori, all'altezza del bagno n.4, a Rimini. Subito sospettati di essere una “batteria” di spacciatori con ruoli ben predefiniti – c'era il “palo”, il “corriere”, chi riscuoteva il denaro e chi teneva lo stupefacente -, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione. Sono così stati trovati in possesso di svariate dosi di marijuana di contanti provento dello spaccio. Da qui l'arresto, in attesa del processo per direttissima.