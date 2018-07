Riccione: scontro auto-scooter, 23enne ricoverato all'Infermi

Incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, a Riccione tra uno scooter guidato da un 23enne e un Suv Mercedes. Il giovane stava percorrendo viale D'Annunzio quando – come pare da una prima ricostruzione – l'auto ha svoltato attraversando la carreggiata. L'impatto, visto anche l'asfalto bagnato dalla pioggia, è stato inevitabile. Il conducente del ciclomotore è stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.