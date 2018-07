Cattolica: signora 87enne mette in fuga lo scippatore

Nervi saldi e spirito invidiabile. Così una signora di 87 anni è riuscita, lunedì mattina a Cattolica, a resistere ad un tentativo di scippo. Un extracomunitario, residente a Pesaro, ha seguito la donna per poi cercare di strapparle la borsa. La signora è però riuscita a trattenere i suoi effetti e, urlando, ha messo in fuga il giovane. Un passante aveva assistito alla scena e, dopo essere accorso per aiutare l'anziana, ha continuato a tenere d'occhio il malvivente. È stato così più semplice il lavoro dei Carabinieri di Cattolica che, avvertiti del fatto, sono ben presto riusciti a bloccarlo e arrestarlo per tentato furto con strappo.