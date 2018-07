Rimini: i Carabinieri scoprono allevamento abusivo di animali, droga e armi. Arrestata famiglia

Cercavano un allevamento abusivo di animali e hanno trovato anche un ingente quantitativo di droga e armi, tra cui due pistole ed un fucile con matricola abrasa. I Carabinieri di Riccione e Cattolica, in collaborazione con la Forestale, hanno arrestato una famiglia - padre, madre e figlia minorenne di 17 anni - originaria del Napoletano ma residente in Romagna. La ragazzina è stata trasferita al centro accoglienza per minori di Bologna. Nell'allevamento - in pessime condizioni igienico-sanitarie e allestito in un fondo agricolo - i militari hanno trovato 22 cani Pitbull, una tartaruga e un maialino. I tre ora dovranno rispondere, fra l'altro, di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, maltrattamento di animali e detenzione di armi clandestine.



Nel video l'intervista al Capitano Califano, Comandante dei Carabinieri di Riccione