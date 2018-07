Droga: 28enne albanese preso dalla Guardia di Rocca con la cocaina a Rovereta

Pizzicato con la cocaina nella zona di Rovereta. Una pattuglia della Guardia di Rocca, nel pomeriggio durante un servizio di controllo, si è insospettita notando strani movimenti da parte di due giovani. Uno era in sella ad una moto targata Italia e stava per cedere della droga all'altro, che invece si trovava a bordo di un'auto con targa sammarinese. Inseguito e poi bloccato dagli agenti, il centauro – un albanese di 28 anni – nascondeva proprio sotto la sella della moto una modica quantità di cocaina, custodita in un cellophane, pronta per lo spaccio. La droga è stata sequestrata; il 28enne albanese sarà con ogni probabilità denunciato a piede libero. In corso accertamenti anche sulla posizione del sammarinese.