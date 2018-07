Moto targata San Marino travolge dei ciclisti sulla Marecchiese. Un ferito grave

Incidente alle 9:30 in via Marecchiese, all'altezza di Secchiano. Lo riporta altarimini.



Stando alla ricostruzione del sito una Golf che procedeva in direzione monte, guidata da un 50 enne, era ferma sulla carreggiata, pronta a svoltare a sinistra in prossimità di Piazza Cappelli. In quella direzione procedeva anche un gruppo di ciclisti.



Una motociclista alla guida di una Ktm Duke, targata San Marino, si sarebbe "infilato" fra loro e l'auto, urtando prima il fanale della vettura, poi sbandando travolgendo gli atleti.



Due feriti nell'impatto, una donna che ha riportato escoriazioni e un riminese di 58 anni grave, che è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.



Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco e Carabinieri.