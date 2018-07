Arresti per droga a Rimini. Agenti accerchiati

Arresti per droga durante la notte davanti a un locale sulla spiaggia del lungomare Tintori di Rimini, dove la Polizia di Stato ha fermato due tunisini, risultati clandestini e con precedenti, con diverso quantitativo di hascisc. Con i due stranieri, anche un minorenne denunciato a piede libero e affidato ai servizi sociali.



Quando la Polizia ha chiesto i documenti ai due nordafricani per procedere al controllo, gli agenti sono stati circondati da altri extracomunitari: momenti di tensione che si sono conclusi anche grazie all'aiuto di alcuni addetti alla sicurezza di una discoteca della zona. I due arrestati devono rispondere oltre che di spaccio, anche di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione di un telefonino.



Un altro tunisino è stato poi arrestato a Cattolica dalla sezione narcotici della squadra mobile, perché trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.



Infine, continuano i controlli strutturali della Questura per prevenzione e repressione dei reati in zona ad alta frequentazione di giovani, con il monitoraggio regolare delle attività sulla spiaggia, tra cui il Marano di Riccione; per quattro locali, il questore di Rimini ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza per l'attività in orari notturni.