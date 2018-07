Germania: 9 passeggeri accoltellati su un bus a Lubecca

Sarebbe di 9 persone in totale il bilancio dei feriti o contusi nel corso dell'attacco con il coltello su un autobus a Lubecca, secondo quanto ha riferito il ministro degli interni dello Schleswig-Holstein, Hans Joachim Grote, nel corso di un breve incontro con la stampa.



In un primo momento media tedeschi, citando fonti di polizia, avevano parlato di 14 feriti, dei quali due gravi. Secondo la ricostruzione del ministro, citato da Bild, sei persone sono state ferite direttamente a coltellate, il guidatore è stato preso a pugni e due persone sono cadute. Il quartiere dove si è svolto l'attacco, Kuecknitz, è stato chiuso al traffico.



L'assalitore dell'attacco sul bus di Lubecca è un uomo di 34 anni con cittadinanza tedesca: lo riferisce la procura di Stato della città. Il procuratore Ulla Hingst ha aggiunto che l'uomo potrebbe essere nato in un altro paese. In un primo tempo il quotidiano locale Luebecker Nachrichten aveva riportato la notizia secondo la quale si sarebbe trattato di un iraniano. "Non escludiamo niente, nemmeno un attacco terroristico", ha dichiarato a proposito di un possibile movente Hingst a Bild.