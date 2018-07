Piante di canapa indiana recuperate all'interno degli orti sociali a Falciano. Accertamenti in corso su attività piantagione

Recuperate da una piantagione in località “le Bosche” a Falciano alcune piante di canapa indiana. C'è la possibilità che la marijuana venisse coltivata all'interno degli orti sociali destinati dallo stato all'uso terapeutico. Al momento sono ancora in corso degli accertamenti per verificare le attività della piantagione.