Rimini: nascondevano la droga sotto ai giochi per bambini, arrestati 2 giovani

Nascondevano la droga sotto ai giochi dei bambini al mare a Rimini, ma i cani poliziotto li hanno scoperti. Due cittadini del Gambia di 21 e 23 anni, irregolari in Italia, sono stati arrestati dalla polizia perché sorpresi a vendere stupefacenti a due turisti svizzeri. E' avvenuto nella zona del lungomare del porto. 90 i grammi di marijuana sequestrati. I turisti sono stati invece sanzionati. Gli arrestati saranno processati domani per direttissima.



Non si parla solo di stupefacenti, perché l'attenzione è alta anche sul fronte dell'alcool venduto ai minori. Venerdì scorso i gestori di un chiosco in centro sono stati denunciati dopo aver servito alcoolici a tre ragazze 15enni. "C'è poca attenzione da parte dei gestori alla tutela delle fasce deboli", ha affermato il questore di Rimini, Maurizio Improta, come riporta l'Ansa. Il controllo da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato, è rivolto "ai luoghi di ritrovo per giovanissimi", come i locali sulla spiaggia a Bellaria, in centro, sul lungomare e in zona Marano a Riccione.



mt