Serie ravvicinata di scosse a Verghereto, nell'appennino romagnolo

Dalle 13.32 alle 14.57, quindi in meno di un'ora e mezzo, sono state registrate 13 scosse di terremoto a Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, nell'appennino romagnolo. La più forte di magnitudo 2.0 - quindi difficilmente avvertibili dalla popolazione -, ad una profondità di 21 km, come riporta il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.