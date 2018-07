Rimini: sassi contro il lungomare a Torre Pedrera, sopralluogo della Polizia

La Polizia di Stato sentirà le testimonianze di due albergatori di Torre Pedrera (Rimini) dove sabato, poco dopo le 21.30, qualcuno, da una terrazza al secondo piano, affacciata sul lungomare, ha lanciato grossi sassi in strada. Dopo la notizia apparsa sulle pagine del Resto del Carlino, gli agenti raccoglieranno le testimonianze dei titolari di due hotel dai quali è possibile che le pietre siano state lanciate, visioneranno le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza e faranno un sopralluogo in cinque camere di albergo, dalle quali è più probabile siano partiti i lanci.



Nessuno pare abbia visto l'autore del gesto, che non si sarebbe affacciato, ma avrebbe lanciato le pietre rimanendo in stanza. Anche una turista, che ha rischiato di essere colpita, non avrebbe visto da dove è partito il sasso.