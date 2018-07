San Marino: Gendarmeria ferma riminese con marijuana e hashish

Nel tardo pomeriggio di venerdì, la Gendarmeria ha fermato un 26enne residente in Provincia di Rimini con 4 grammi di sostanza cannabinoide. Per la precisione 0,80 grammi di marijuana e 3,20 grammi di hascish. Il giovane è stato così accompagnato in Comando e interrogato alla presenza dell'avvocato d'ufficio. In seguito deferito in stato di libertà alla Magistratura. Le indagini in corso sono coordinate dal Commissario della Legge Antonella Volpinari. Non si escludono nuovi sviluppi.