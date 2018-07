Gdr: individuato uno degli autori del tentato furto all'Atlante di 3 mesi fa

Si è conclusa l'attività d'indagine, scaturita dal tentato furto all'interno del Centro Atlante di Serravalle della Guardia di Rocca, riuscita a rintracciare uno dei tre autori.

Erano entrati in un negozio del centro commerciale, il 21 aprile scorso, e avevano tentato di rubare quindici stecche di sigarette per un valore di circa 650 euro. Dopo quasi tre mesi di indagini la Guardia di Rocca, grazie anche alla collaborazione con Interpol, è risalita a uno degli autori, grazie alla fuga dei tre malfattori con una vettura: una Ford Mondeo con targa rumena e noleggiata in Romania pochi giorni prima dei fatti.

L'autore riconosciuto è un ventinovenne cittadino rumeno: L.D. le sue iniziali.

Insieme entrarono nel negozio con il chiaro intendimento di delinquere. Ma grazie alla prontezza della commessa che aveva dato l'allarme, abbandonarono a terra la refurtiva e lasciarono il negozio, allontanandosi in auto dopo pochi minuti.