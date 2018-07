Rimini: un arresto e 7 denunce grazie alle segnalazioni su app “Youpol”

Grazie ad alcune indicazioni giunte attraverso “Youpol” - l'applicazione per smartphone attiva a Rimini dallo scorso 5 maggio, che consente di inviare segnalazioni anche in via anonima - i poliziotti della Questura di Rimini hanno arrestato uno straniero per falsa attestazione delle proprie generalità e denunciato altre 7 persone: 5 per inosservanza delle disposizioni sull'ingresso e permanenza sul territorio nazionale, una per porto abusivo di coltello, una per inosservanza del foglio di via obbligatorio.



I controlli effettuati con il fiuto dei cani antidroga della Polizia di Stato hanno inoltre permesso di individuare e sequestrare diverse decine di dosi di sostanza stupefacente nascosta sotto i veicoli in sosta a Borgo Marina. Durante ulteriori posti di controllo sono stati inoltre identificate oltre 150 persone e verificati 80 veicoli ed elevati molteplici verbali di contestazione alle disposizioni del codice della strada. Per gli stranieri irregolari l'Ufficio immigrazione ha predisposto i provvedimenti di espulsione.