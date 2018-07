Santarcangelo: conto alla rovescia per la rimozione dell’ordigno bellico domenica 29

Domenica 29 luglio sarà disinnescato, rimosso e successivamente fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in via del Grano (zona Gronda Est) nel territorio del comune di Santarcangelo al confine nord ovest con Rimini.



Questa mattina è stata infatti siglata l’ordinanza con cui il Comune di Rimini predispone i criteri per la messa in sicurezza e la rimozione della bomba d’aereo d’origine americana del peso di 500 libbre risalente al secondo conflitto mondiale.



Le operazioni di sgombero nelle danger zone istituite termineranno entro le ore 9. Dal quel momento sarà operativa la disposizione che vieta in maniera assoluta fino al termine delle operazioni sia la circolazione che la presenza nell’area definita denominata “Zona Rossa” avente un raggio di 1400 metri dal luogo di rinvenimento dell’ordigno.



In questa zona è obbligatoria l’evacuazione totale a partire dalle ore 7 mentre dalle ore 9 tutti i residenti, operatori economici e chiunque altro non appartenente alle forze dell’ordine dovrà trovarsi al di fuori della zona rossa fino al termine delle operazioni condotte dagli artificieri, indicativamente previsto per le ore 12. Anche tutte le attività economiche e ricettive, comprese quelle agricole, dovranno essere sospese.



Le vie interessate dal divieto assoluto nel territorio del Comune di Rimini sono Via Brisighella dal civico 2 al 38, Via Carpinello dal civico 27 al 31, Via Emilia dal civico 371 al 416, Via Emilia Vecchia dal civico 2/A al 47, Via Linaro dal civico 2 al 29, Via Melara dal civico 1 al 10, Via Meldola dal civico 1 al 53, Via Montalaccio dal civico 1 al 5, Via Montiano dal civico 14 al 15/C, Via Roncadello dal civico 3 al 12, Via Ronco dal civico 2 al 5, Via Spinello dal civico 5/L al 30, Via Teodorano dal civico 1 al civico 4, Via Tredozio dal civico 2 al civico 57, Via Variano dal civico 1 al 2, Via Verghereto dal civico 1 al civico 3, Via Villalta dal civico 1 al 25.





La circolazione nelle strade che rientrano nelle zone rossa e arancione sarà interrotta. E le forze dell’ordine, con il supporto dei volontari della Protezione civile, ne presidieranno le chiusure. La sospensione del traffico è prevista anche per un tratto della via Emilia, mentre l’autostrada A14 non sarà interessata da alcuna restrizione. Entro un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica, mentre i restanti servizi rimarranno in funzione.



I Comuni di Rimini e Santarcangelo hanno predisposto nei rispettivi territori centri di accoglienza e assistenza a persone non autosufficienti. A Rimini il centro di accoglienza è stato istituito presso la parrocchia di San Martino in Riparotta (Via S. Martino in Riparotta, 33) Il Centro sarà operativo a partire dalle ore 7 di domenica 29 luglio.



Istituito anche un servizio di trasporto per disabili e anziani non autosufficienti e privi di assistenza familiare, residenti all’interno della zona rossa per la cui attivazione è necessario prenotarsi telefonando al numero 0541/704704.





Sui siti internet www.comune.rimini.it e www.comune.santarcangelo.rn.it nonché sulle pagine social saranno a disposizione tutti gli aggiornamenti in tempo reale.