Grecia: 79 vittime accertate, si cercano dispersi

E' salito a 79 il numero delle vittime degli incendi in Grecia, ma si tratta di un dato ancora provvisorio. Indefinito, al momento, il numero dei dispersi. I soccorritori continuano a cercare nelle zone vicine ad Atene. Lo fanno anche all'interno delle auto devastate dalle fiamme. Migliaia, invece, gli sfollati per i quali, al momento, sono state messe a disposizione delle strutture, insieme a unità mobili di psicologi e assistenti sociali, soprattutto per chi ha perso i propri cari.



Il governo greco ha stanziato 20 milioni di euro di fondi straordinari per affrontare le emergenze immediate dei comuni e dei cittadini colpiti. Predisposto, poi, un conto corrente per raccogliere le donazioni arrivate anche dall'estero. L'Italia ha inviato due canadair, perché si continua a operare per spegnere gli ultimi focolai. E nel frattempo si rafforza la vigilanza contro gli sciacalli, anche con l'ausilio delle forze armate.



mt