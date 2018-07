Misano Adriatico: selfie "da brivido" sui binari, identificati quattro giovani

Di schiena, seduti sui binari, in attesa dell'arrivo di un treno. Il tutto per un selfie “da brivido”. Quattro giovani, dai 18 ai 21 anni, due ragazzi e due ragazze, sono stati fermati dalla Polizia Municipale di Misano Adriatico che li ha segnalati alla Polfer e poi multati.



Un rischio enorme dato che, dopo l'arrivo degli agenti – sul posto solo per controllare se il vicino sottopassaggio fosse allagato dalle piogge di domenica – sui binari è passato un treno Frecciabianca a tutta velocità che a Misano Adriatico non si ferma proprio.



Una “cretinata” che sarebbe quindi potuta finire molto male. Un calcolo errato del tempo di fuga o una semplice scivolata sarebbero fatali. Si spera ora che il “brivido” di essere stati identificati possa essere sufficiente per far desistere i quattro giovani dal ricercare nuovamente il selfie sui binari.