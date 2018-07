Serravalle: furto in una abitazione di Falciano, rubati gioielli e denaro

Un furto è avvenuto in mattinata in un'abitazione di Falciano, in Via Monaldo. Ne da notizia la Gendarmeria. ‎‎

I malviventi hanno approfittato dell' assenza dei proprietari, al lavoro, per entrare in casa e rubare due anelli d'oro, bigiotteria varia e un paio di gemelli in argento, per un valore di circa 800 euro.



Un furto consumato tra le 8.30 e mezzogiorno, quando i proprietari sono rientrati e hanno dato l'allarme.