Bimba di quattro mesi bloccata nell'auto a Rimini. Salvata dai Vigili del Fuoco

Brutta avventura per una bambina di quattro mesi mercoledì pomeriggio. Lo riporta Riminitoday.



Una famiglia austriaca in vacanza a Rimini trasportava la piccola sul seggiolone, saldamente legata.



Mamma e papà sono scesi per prendere degli oggetti dal bagagliaio, ma nel chiuderlo hanno dimenticato le chiavi dentro il veicolo e la bimba è rimasta completamente sigillata all'interno, ancorata al seggiolone.



I genitori, disperati, hanno tentato di forzare la macchina rompendo un lunotto, ma senza riuscire ad aprirla. Fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati da un passante, che hanno sfondato il finestrino e salvato la bambina.



La piccola, ignara di tutto, aveva dormito tutto il tempo. Non sono state necessarie cure mediche.