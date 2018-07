Sicurezza: controlli a Rimini, due arresti e 18 denunce

È di due arrestati, 18 denunciati, centinaia di persone identificate e diverse decine di dosi di droga sequestrata il bilancio dei controlli nella notte sul territorio riminese, da parte della polizia di Stato. In particolare, attraverso le verifiche finalizzate a contrastare lo spaccio, i poliziotti hanno arrestato due persone straniere per falsa attestazione delle proprie generalità: risultavano clandestini e sprovvisti di valido documento d'identità. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l'espulsione. Si tratta di un tunisino e un marocchino, rispettivamente di 26 e 23 anni. Grazie al supporto delle unità cinofile, durante la nottata, nella zona di Marina centro, sono state inoltre trovate e sequestrate diverse dosi di stanza stupefacente (marijuana, cocaina e hascisc) nascoste in parte tra la vegetazione, in parte sotto la sabbia e in parte tra le doghe di due panchine.