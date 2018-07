Incidente Statale 16, si ribalta auto di sammarinesi

Un sinistro che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello che ieri pomeriggio a Rimini ha visto coinvolta una famiglia sammarinese. Erano sulla statale Adriatica, all'innesto con via Coriano, quando la Picasso sulla quale viaggiavano è stata centrata in pieno da un fuoristrada Bmv, sul quale erano alcuni turisti stranieri. L'auto dei sammarinesi - per la violenza dell'impatto – si è ribaltata. Illesi i turisti stranieri, mentre per liberare i sammarinesi dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Immediati i soccorsi da parte del 118, con l'arrivo di due ambulanze e un'auto medicalizzata per il ricovero dei feriti, fortunatamente non gravi, all'Ospedale Infermi. Per i rilievi, sul posto anche una pattuglia della Stradale.