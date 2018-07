Incidente tra auto e tir a Dogana: disagi al traffico

Uomo residente a Dogana trasportato in ospedale ma le ferite non sono gravi

Incidente dalla dinamica spettacolare questa mattina a Dogana, attorno alle 10.30, senza gravi conseguenze alla persona coinvolta, a bordo di una vettura che immettendosi sulla Superstrada in direzione del confine di Stato verso Rimini, è stata tamponata da un tir e da questo trascinata per diverse decine di metri. L'uomo a bordo dell'auto, un residente a Dogana di 58 anni, è stato soccorso dall'ambulanza dell'Ospedale di Stato ma le sue ferite non sono gravi:se l'è cavata con quattro giorni di prognosi. Disagi invece notevoli per il traffico, che si è accumulato sulla superstrada. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Civile.