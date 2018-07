Scontro fra auto e bici: 49enne in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri - a Rimini, in Viale Tripoli - una Fiat Punto che viaggiava in direzione mare ha urtato un ciclista, dapprima finito sul cofano dell'auto, poi caduto a terra sbattendo la testa. Ancora da chiarire la dinamica precisa dell'incidente. L'uomo - un 49enne - è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto un'ambulanza ed un'auto medicalizzata.