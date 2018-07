Finte case vacanza, tre denunciati dai carabinieri

Sono due giovani romani e un napoletano, mettevano annunci invitanti online

Circa 50 casi in due mesi di turisti truffati dalle finte case vacanza. In una conferenza stampa i carabinieri di Riccione hanno comunicato di aver denunciato tre persone, due romani di 24 e 27 anni e un napoletano di 48. Non è ancora chiaro se agissero insieme o ognuno per proprio conto. In ogni caso lo schema era molto simile, annunci online molto invitanti, con tanto di foto, caparra tra i 150 e i 300 euro da versare tramite Iban o Postepay, e proprio grazie ai bonifici, oltre alle denunce poi sporte dai turisti beffati, gli inquirenti sono risaliti ai tre.