Cattolica: truffa sventata, due arresti

Truffa sventata a Cattolica e che ha portato all'arresto - da parte dei Carabinieri di Riccione - di due napoletani, una 33enne e un 47enne per sostituzione di persona, truffa e possesso di documenti falsi. La donna si era presentata allo sportello di un istituto bancario per aprire un conto corrente, esibendo però documenti sospetti in relazione all'età anagrafica. Messa in allerta, l'impiegata ha contattato i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Pochi giorni dopo, quando la stessa donna si è presentata in banca per incassare un assegno da 4mila euro, è stata fermata e, con lei, l'uomo che la accompagnava. L'assegno è risultato poi rubato.



Nel video, l'intervista al Comandante dei Carabinieri di Riccione, Marco Califano