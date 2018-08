Irregolarità igieniche, ISS e Polizia Civile le riscontrano allo Strange Pub

Il titolare decide di chiuderlo qualche giorno

A seguito di un controllo congiunto compiuto da dipartimento Prevenzione dell'Iss e Polizia Civile sono state riscontrate irregolarità all'interno dello Strange Pub di Domagnano: relative alla conservazione di alimenti che le forze dell'ordine hanno sequestrato. Il gestore di sua spontanea volontà ha deciso di chiudere il locale per qualche giorno al fine di ripristinare una idonea tenuta del locale, che risulta regolarmente aperto da lunedì.

Sull'episodio sono in corso indagini e gli atti sono stati portati in tribunale