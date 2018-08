Processi d'appello: Filippini "non punibile" per le ingiurie a Severini

Oggi in tribunale la lettura di alcune sentenze d'appello del Giudice David Brunelli. Per Luca Fabbri, di Coriano, la pena, per il reato di bancarotta, è stata ridotta da 3 a 2 anni. Mohammed Ameri, che in primo grado era stato condannato per riciclaggio, è stato assolto. Il direttore del quotidiano “Informazione” Carlo Filippini, che era stato condannato per ingiuria nei confronti del direttore di “Giornalesm” Marco Severini, è stato dichiarato non punibile, sulla base dell'articolo 186 del codice penale, perché le offese sarebbero state reciproche.