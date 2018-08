Rimini: operaio cade nelle cisterne del depuratore e fa un volo di 4 metri

Incidente sul lavoro questa mattina dopo le 11.00 in viale Medaglie d'Oro a Rimini. Un operaio stava lavorando al cantiere del depuratore comunale; ispezionava una vasca di raccolta acque quando per cause accidentali, si ipotizza il cedimento di una griglia di protezione, è caduto nella vasca sottostante, facendo un volo di 4 metri. All'interno di una cisterne delle fogne. Sono intervenuti su segnalazione del 118 i carabinieri di via Destra del Porto che hanno allertato i Vigili del fuoco che, per recuperarlo, hanno utilizzato una gru. Una operazione non semplice. L'uomo, Un 53 enne di Ravenna operaio della Cmc ravennate, è stato prima soccorso dal 118 e poi trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. E' in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sull'incidente stanno indagando la Medicina del Lavoro e il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri.